Поліція: у Харкові чоловік напав з ножем на працівників ТЦК і правоохоронця, його затримали

У Харкові чоловік напав з ножем на працівників територіального центру комплектування і правоохоронця, його вже затримали.

Як повідомляє пресслужба поліції Харківської області, інцидент стався пізно ввечері 14 серпня – поблизу тролейбусної зупинки невідомий під час перевірки у нього військово-облікових документів завдав дільничному офіцеру поліції та військовослужбовцям РТЦК та СП ножові поранення. Після чого він з місця пригоди втік.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



Як стверджують у поліції, нападник – 36-річний житель селища Солоницівка Харківського району, йому вже повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Неодноразово зазначалось, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.

Також неодноразово повідомлялось про напади на працівників ТЦК.