Волинський ТЦК повідомив про напад на своїх працівників у Ковельському районі

Волинський територіальний центр комплектування і соціальної підтримки повідомляє, що його співробітники зазнали нападу в Ковельському районі. За повідомленням, інцидент стався в другій половині дня 7 серпня у селі Соловичі під час оповіщення військовозобов’язаних.

«Під час перевірки документів один із місцевих жителів відмовився їх пред’явити і намагався втекти. У цей момент інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового автомобіля і каменем розбив лобове скло. До інциденту приєдналася жінка, яка також завдавала удари по транспорту. Ще один чоловік, озброєний металевим предметом (ймовірно, гайковим ключем), розбив бокові вікна і тричі вдарив водія по руці», – йдеться в повідомленні.

У ТЦК додали, що згодом рух автомобіля був заблокований іншими транспортними засобами, зокрема, вантажівками, а близько 10 осіб оточили службове авто і протягом кількох хвилин завдавали ударів по транспортному засобу, перешкоджаючи працівникам ТЦК у виконанні службових обов’язків.

У поліції ситуацію поки не коментували. Але в обласному ТЦК повідомили, що відомості за фактом інциденту внесені до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого статтею про «погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок». За повідомленням, одного фігуранта затримали, дії іншого – попередньо кваліфіковані за статтею «хуліганство».

Напередодні міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що всі працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки з 1 вересня зобовʼязані носити бодікамери і здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів чи вручення повісток.

«Цей крок дозволить забезпечити прозорість і законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін», – написав Шмигаль у телеграмі 7 серпня.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Неодноразово зазначалось, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.