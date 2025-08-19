Удари по театру й пологовому в Маріуполі: та СБУ повідомила про підозру російському генералу

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру генералу російської армії, який віддав наказ ударити «КАБами» по театру та пологовому відділенню в Маріуполі, йдеться в повідомленні відомства від 19 серпня.

СБУ зібрала нову доказову базу на командувача 4-ї армії військово-повітряних сил Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Миколу Гостєва. За даними служби, в березні 2022 року він віддав наказ ударити з повітря по центру Маріуполя.

«Як встановило розслідування, рашисти прицільно атакували будівлю пологового відділення міської лікарні № 3, житлові будинки та обласний драматичний театр. Для здійснення ударів окупанти задіяли 10 бойових літаків: винищувачі Су-30СМ (М2) та фронтові бомбардувальники Су-24М. Задокументовано, як під час повітряної атаки бойові літаки агресора прицільно вдарили по пологовому відділенню та драмтеатру фугасними авіабомбами ФАБ-500», – йдеться в повідомленні.





Крім того, додає відомство, за наказом Гостєва його підлеглі бомбардували житлову забудову у центральній частині Маріуполя.

На основі зібраних доказів слідчі заочно повідомили йому про підозру за статтею про воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

СБУ нагадує, що в 2023 році заочно повідомила про першу підозру Гостєву, який командував обстрілами цивільної інфраструктури Маріуполя.

Російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року після кровопролитних боїв і тривалої блокади. У ході військового вторгнення Росії в Україну Маріуполь майже повністю зруйнований обстрілами. За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено близько 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.

Російські війська підозрюють у скоєнні у Маріуполі численних воєнних злочинів. Москва це заперечує.

За підтвердженими міською владою даними, у зруйнованому й окупованому Росією Маріуполі загинули щонайменше 20 тисяч людей, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міський голова Вадим Бойченко.