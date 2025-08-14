У РФ полоненого в Маріуполі «азовця» Сопуляка засудили до 19 років за ґратами

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив полоненого українського військового Андрія Сопуляка до 19 років колонії суворого режиму. Як повідомляє 14 серпня видання «Медіазона» з посиланням на пресслужбу суду, Сопуляка звинувачували в участі в терористичній спільноті та навчанні з метою терористичної діяльності.

30-річний уродженець Івано-Франківської області уклав контракт із Нацгвардією України в 2016 році і був направлений до бригади «Азов». Він служив на посаді оператора відділення аеророзвідки, 20 травня 2022 року потрапив у полон у Маріуполі.

До вересня 2022 року Сопуляк перебував у колишній колонії в Оленівці на окупованій території Донеччини, де з початку війни облаштовували табір для полонених, звідти його перевели до СІЗО-2 в Таганрозі Ростовської області.

Лише 11 березня 2025 року Сопуляку оформили затримання в кримінальній справі і відправили його спершу до ізолятора тимчасового тримання, а після обрання запобіжного заходу — до СІЗО-1 Ростова-на-Дону. В якому статусі до уього перебував український полонений, неясно. Вже у квітні його справа була передана до суду.

На засіданні 28 липня під час допиту Сопуляк серед іншого пояснив, що не брав участі в «каральних операціях» на Донбасі і не залякував мирне населення. Він наголосив, що не навчався «терористичній діяльності», а проходив звичайний армійський курс молодого бійця.

Відповідаючи на запитання, чому деякі його свідчення в суді розходяться зі свідченнями, які наводить слідство, Сопуляк припустив, що слідчий неточно записав його слова. Тоді суддя вирішив викликати на допит слідчого ФСБ.

Через два дні після цього Сопуляка етапували до Таганрога, і вже на наступному засіданні 7 серпня суд оголосив йому вирок. Сопуляк вислухав його по відеоконференцзв’язку з СІЗО в Таганрозі. Слідчий на засідання так і не з’явився – через «тривале відрядження».



