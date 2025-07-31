У РФ жительку Севастополя засудили до 22 років колонії за чотирма статтями

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив 39-річну уродженку Севастополя Надію Грекову до 22 років колонії загального режиму у справі про теракт, навчання терористичній діяльності, зберігання вибухівки та державну зраду, повідомляє видання «Медіазона» з посиланням на пресслужбу суду.

Як теракт Грековій інкримінували вибух у житловому будинку на вулиці Леваневського в Севастополі, який стався 6 лютого 2024 року. Газета Чорноморського флоту «Флаг Родины» з посиланням на ФСБ стверджувала, що жінка встановила вибуховий пристрій у своїй квартирі, яку у неї винаймав військовий зі своєю дружиною.

Російські силовики стверджували, що з липня 2023 року Грекова контактувала зі Службою безпеки України. Газета писала, що жінка за координатами від СБУ забрала в схованці вибуховий пристрій та отримала інструкцію для його встановлення та активації.

Коли саме затримали Грекову, невідомо. «Флаг Родины» писав, що її затримали при спробі виїзду з Росії 22 лютого 2024 року. Через 16 днів після вибуху ім’я жінки з’явилося в реєстрі «терористів та екстремістів» Росфінмоніторингу. У січні 2025 року справа Грекової надійшла до військового суду.