Крим: Константинов заявив про продаж «націоналізованого» майна на понад 2 млрд рублів від початку року

Голова підконтрольного РФ парламенту окупованого Криму Володимир Константинов озвучив підсумки продажу «націоналізованого» майна на півострові за першу половину 2025 року, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії 15 липня.

За словами Константинова, російська влада Криму за першу половину року продала на торгах «націоналізованого» майна на суму понад 2,2 мільярда рублів (більше ніж 1,1 мільярда гривень).

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«Майно ворогів Криму та Росії, раніше націоналізоване у власність республіки, активно реалізується на торгах. Так, за перше півріччя 2025 року продано 25 націоналізованих об’єктів», – додав він.

Отримані кошти, як стверджується, нібито спрямовуються на розвиток півострова та підтримку учасників війни проти України.

2023 року тодішня постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявляла, що Україна не має наміру визнавати акти, які порушують права людини чи держави. До них належать рішення щодо «націоналізації» або конфіскації майна, щодо встановлення спадщини.



