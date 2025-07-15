Російський суд засудив 53-річного кримчанина за «держзраду»

Верховний суд окупованого Криму засудив 53-річного місцевого жителя до 17 років колонії суворого режиму у справі про державну зраду. За версією слідства, обвинувачений виступав проти російського вторгнення в Україну і, як стверджується, встановив контакт із українською військовою розвідкою.

Російська сторона стверджує, що обвинувачений збирав і передавав дані про місця розташування фортифікаційних споруд, особового складу, військової техніки та позицій підрозділів російської армії. Інших подробиць справи немає, справи про державну зраду розглядаються у закритому режимі та засекречуються, незалежно перевірити твердження Росії неможливо.

Наприкінці 2024 року проєкт «Перший відділ» підрахував, що в Росії після повномасштабного вторгнення в Україну 792 людини стали фігурантами кримінальних справ про державну зраду, шпигунство та конфіденційну співпрацю з іноземною державою. Правозахисники вважають, що багато справ пов’язані з провокаціями ФСБ, а їхніми жертвами стають користувачі соцмереж, які перебувають у антивоєнних та опозиційних пабликах, нагадує телеканал «Настоящее время».