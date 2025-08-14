ДБР: командир військової частини на Чернігівщині створив «командний пункт на папері» для заробітку на виплатах

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин на Чернігівщині, який зі спільниками створив «командний пункт на папері» для заробітку на виплатах.



Як повідомляє пресслужба бюро, підозру повідомили командиру та трьом його підлеглим офіцерам.Чотирьом офіцерам повідомлено про підозру в злочинах, скоєних у складі організованої групи:



командиру військової частини повідомили підозру за статтями про зловживання владою або службовим становищем, перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень та ухилення від служби, а начальнику відділу зберігання військової частини, старшому геодезисту відділу зберігання військової частини та картографу картографічного відділу військової частини за статтею про зловживання владою або службовим становищем.



За даними слідства, у 2024 році командир створив «на папері» окремий командний пункт, де нібито перебували на чергуваннях 14 військовослужбовців.



«Насправді жодних обов’язків вони не виконували – майже рік проводили час на власний розсуд, але отримували за це додаткову грошову винагороду у розмірі 2 тис. грн за кожен «наряд». Після отримання коштів військові передавали частину грошей командиру та його спільникам», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: ДБР підозрює заступника командира 110-ї бригади в організації схеми поборів з підлеглих



У ДБР також стверджують, що п’ятеро з цих військових виконували для керівника частини особисті роботи – ремонтували його приватну садибу, будували гостьовий будинок на тій же ділянці та облаштовували квартиру, що належала його сину.



За даними правоохоронців, держава зазнала збитків на понад 2 млн грн.

Як повідомляло бюро, станом на 5 серпня ДБР розслідує понад 2730 справ щодо злочинів проти нацбезпеки, 1888 з них – за фактами держзради, до суду передали майже 1278 обвинувачень.