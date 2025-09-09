НАБУ надіслало СБУ запит на допит співробітника бюро, затриманого за підозрою в держзраді

Національне антикорупційне бюро увечері 8 вересня прокоментувало заяву Служби безпеки України щодо затриманого раніше співробітника підрозділу «Д-2».

У бюро заявили, що разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою підтримують важливість виявлення російських агентів у лавах правоохоронних органів України. Водночас антикорупційне відомство закликає до дотримання всіх встановлених законом процедур.

«Наголошуємо, що оприлюднені СБУ докази кримінальних правопорушень вказаного співробітника стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ. Будь-якої іншої інформації щодо його злочинних дій під час роботи у підрозділі «Д-2» НАБУ наразі не надавалось», – стверджують у бюро.





НАБУ додає, що очікує на всі наявні у СБУ матеріали справи щодо вказаного співробітника на свій офіційний запит.

«Також до Служби безпеки направлений запит щодо проведення допиту вказаного співробітника в межах розпочатого службового розслідування. Ці матеріали та покази необхідні НАБУ для завершення службового розслідування та ухвалення подальших адміністративних рішень», – йдеться в повідомленні.

Напередодні СБУ заявила, що затриманий у липні неназваний співробітник підрозділу «Д-2» Центрального апарату Національного антикорупційного бюро, який раніше працював у МВС, входив до «масштабної агентурної мережі» Росії. За твердженням відомства, її діяльність курував співробітник 1 служби департаменту контррозвідувальних операцій російської ФСБ Ігор Єгоров.

Читайте також: Обшуки в антикорупційних органах: загроза незалежності НАБУ і САП чи боротьба з російською агентурою?

Серед інших фігурантів мережі служба назвала затриманого 2020 року генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова та ексзаступника керівника охорони Януковича Дмитра Іванцова.

СБУ додала, що чинного співробітника НАБУ підозрюють, зокрема, в державній зраді та несанкціонованих діях з інформацією, яка обробляється в комп’ютерах. Суд взяв його під варту, в разі визнання винним йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Служба безпеки України заявила 21 липня, що її співробітники спільно з Офісом генерального прокурора «викрили агентурне проникнення ФСБ до Національного антикорупційного бюро України».

Згодом у НАБУ повідомили, що вперше отримали від СБУ дані про можливі ризики щодо затриманого працівника бюро ще в 2023 році. Водночас спільна перевірка не виявила «жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами». У НАБУ наполягають, що отримали усне підтвердження про відсутність доказів щодо свого співробітника, але не змогли здобути письмового підтвердження.



