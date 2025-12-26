У Києві стався вибух в автобусі, потерпілих немає – поліція

У Подільському районі Києва вибухнув автобус, повідомила поліція української столиці ввечері 26 грудня.

«Транспортній засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Невдовзі після того як водій розпочав рух – стався вибух. На місці працюють слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Всі обставини зʼясовуються», – вказали правоохоронці й додали, що, за попередньою інформацією, потерпілих унаслідок цієї події немає.

СБУ 11 грудня повідомила про затримання двох людей за підозрою в підготовці ударів по Київщині на доручення російського ГРУ.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють, зокрема, в держзраді та диверсіях на замовлення російських спецслужб.