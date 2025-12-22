СБУ передала до суду справу про підготовку теракту у Львові

Служба безпеки завершила розслідування й направила до суду обвинувальний акт на підозрюваного в роботі на ФСБ, який у липні цього року, за даними слідства, готував теракт у Львові. Про це відомство заявило 22 грудня.

За матеріалами контррозвідки, фігурант перевозив вибухівку для вчинення теракту, запланованого російськими спецслужбами проти українських правоохоронців. Співробітники СБУ затримали його, коли він прямував із вибуховим пристроєм до Львова.

Після цього служба провела комплексні заходи щодо встановлення особи затриманого й документування злочинів його куратора з Росії. Фігурантом виявився 41-річний чоловік із міста Пустомити на Львівщині, який раніше «відбував покарання за вбивство, наркозлочини та шахрайство».

Читайте також: Підозрюваному у вбивстві Парубія суд продовжив дію запобіжного заходу

«Встановлено, що спочатку агент прибув до Хмельницького, де за координатами від російської спецслужби знайшов схрон і дістав з нього саморобний вибуховий пристрій (СВП). Після цього фігурант з бомбою виїхав на таксі до місцевого автовокзалу, звідки планував відбути до Львова, де мав отримати подальші вказівки від куратора з РФ», – йдеться в повідомленні.

СБУ затримала чоловіка під час посадки на рейсовий автобус. На місці події у затриманого вилучили саморобний вибуховий пристрій і смартфон, з якого він контактував з куратором.

Чоловіка звинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою, в разі визнання винним йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ 11 грудня повідомила про затримання двох людей за підозрою в підготовці ударів по Київщині на доручення російського ГРУ.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють, зокрема, в держзраді та диверсіях на замовлення російських спецслужб.



