СБУ заявляє про ураження двох літаків Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму

Служба безпеки України заявила 20 грудня, що далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» уразили два російські літаки Су-27 на військовому аеродромі Бельбек в окупованому Криму.

«Один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Його знищено. Орієнтовна вартість обох літаків — близько 70 млн доларів США. Додатково підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі», – йдеться в повідомленні спецслужби.

У Службі безпеки України нагадують, що «це вже друга успішна атака СБУ на аеродром Бельбек за останні дні».

18 грудня в СБУ інформували про ураження на цьому летовищі російської техніки на сотні мільйонів доларів: це дві РЛС «Небо-СВУ», РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 «Тріумф», ЗРК «Панцир-С2» та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.