Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

СБУ заявляє про ураження російських об’єктів на аеродромі Бельбек у Криму

Супутниковий знімок аеродрому Бельбек, фото ілюстративне
Супутниковий знімок аеродрому Бельбек, фото ілюстративне

Служба безпеки України заявила 18 грудня, що вночі далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» уразили елементи російської ППО на військовому аеродромі Бельбек в окупованому Криму.

«Унаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено:

  • два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» (ціна одного — близько 60-100 млн доларів);
  • РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» (оріентовна ціна для внутрішнього ринку 30 млн доларів, експортна - 60 млн доларів);
  • зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2» (оріентовна ціна для внутрішнього ринку 12 млн доларів, експортна - 19 млн доларів);
  • літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — 30–50 млн доларів залежно від комплектації та озброєння)», – йдеться в повідомленні.


Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG