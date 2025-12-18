СБУ заявляє про ураження російських об’єктів на аеродромі Бельбек у Криму

Служба безпеки України заявила 18 грудня, що вночі далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» уразили елементи російської ППО на військовому аеродромі Бельбек в окупованому Криму.

«Унаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено:

два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» (ціна одного — близько 60-100 млн доларів);

РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» (оріентовна ціна для внутрішнього ринку 30 млн доларів, експортна - 60 млн доларів);

зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2» (оріентовна ціна для внутрішнього ринку 12 млн доларів, експортна - 19 млн доларів);

літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — 30–50 млн доларів залежно від комплектації та озброєння)», – йдеться в повідомленні.





Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.



