Джерело в СБУ уточнило наслідки удару по Новоросійську: знищені чотири пускові установки С-400 і два радари

Безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України знищили у Новоросійську чотири пускові установки комплексу С-400 «Тріумф» та два радари, уточнило для Радіо Свобода наслідки атаки 13 листопада джерело в українській спецслужбі.

«Супутникові знімки підтверджують, що Служба безпеки успішно знищила чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Вони розташовувалися на території військової частини кубанського червонопрапорного полку. Також ворог недорахувався двох важливих радарів – раннього виявлення 96Н6 (Cheese Board) та радару цілевказання 92Н6 (Grave Stone)», – інформує джерело.

Загалом на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 одиниць пускових установок ЗРК С-400 «Тріумф». Є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень.

«СБУ продовжує методичну роботу зі знищення систем ППО противника, які захищають важливі військові, інфраструктурні та логістичні об’єкти ворога. Кожна така знищена система — це дірка в обороні, якою точно скористаються українські безпілотники та ракети», — повідомило поінформоване джерело, додавши, що операцію було проведено СБУ за підтримки Сил безпеки й оборони (ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Держприкордонслужби).

Україна посилила атаки дронів глибоко всередині Росії, прагнучи вивести з ладу нафтопереробні заводи та трубопроводи, а також паралізувати найбільше джерело фінансування війни в Україні для Москви.

У Москві, зі свого боку, на офіційному рівні раніше визнавали, що українські удари шкодять економіці. МЗС Росії у вересні заявило, що розглядає атаки на нафтові об’єкти як «свідоме саботування її економічної інфраструктури з боку України та її іноземних покровителів».

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



