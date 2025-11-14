Джерело в СБУ заявило про наслідки ураження порту в Новоросійську

Служба безпеки України спільно з Силами безпеки і оборони уразили російський порт «Новоросійськ», підтвердило Радіо Свобода джерело в СБУ.

За його даними, спецоперацію з ураження нафтового терміналу порту провели спецпризначенці «Альфа» СБУ спільно із Головним управління розвідки, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими Сил оборони.

«Цей порт є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море. Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа», – повідомив співрозмовник.





Крім того, підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території військової частини 1537 в Новоросійську. Джерело повідомляє про потужну детонацію.

«СБУ разом із Силами безпеки та оборони продовжують зменшувати нафтодоларові надходження в бюджет РФ. Кожен уражений НПЗ чи нафтотермінал – це мінус мільйони доларів для воєнної машини кремля. Ми й надалі позбавлятимемо агресора ресурсів, поки він не втратить здатність вести цю війну», – додав представник СБУ.

Генштаб ЗСУ наразі публічно не коментував ураження. Раніше 14 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі українські воїни успішно застосували «довгі нептуни» по визначених цілях на території РФ.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко заявляв про режим надзвичайної ситуації в місті через «масовану атаку БПЛА з боку київського режиму».

Україна посилила атаки дронів глибоко всередині Росії, прагнучи вивести з ладу нафтопереробні заводи та трубопроводи, а також паралізувати найбільше джерело фінансування війни в Україні для Москви.

У Москві, зі свого боку, на офіційному рівні раніше визнавали, що українські удари шкодять економіці. МЗС Росії у вересні заявило, що розглядає атаки на нафтові об’єкти як «свідоме саботування її економічної інфраструктури з боку України та її іноземних покровителів».

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».







