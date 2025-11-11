Запорізька область: Сирський повідомив про «виснажливі бої» за Рівнопілля та Яблукове

Сили оборони України продовжують діяти за принципом активної оборони, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 11 листопада.

Сирський звітує, що українські підрозділи в умовах «переважаючого противника» відбивають атаки на більшості напрямків та продовжують пошуково-ударні дії на визначених ділянках. Зокрема, це райони Куп’янська та Сіверська.

Російські загарбники залишаються найбільш активними на Покровському напрямку. За даними головнокомандувача, сьогодні близько 40% боїв припало саме на нього, російські війська зазнають значних втрат.





Також, додає Сирський, російська армія підвищила активність у Запорізькій області. Вона використовує густий туман для інфільтрації між українськими позиціями.

«Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти. Воїни Угруповання військ «Південь» ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове. Вживаються відповідні заходи підтримки. Комбінованим вогнем агресору завдано значних втрат. Кожен метр нашої землі коштує росії сотень життів військових», – заявив Сирський.

Він додав, що українські війська нарощують ефективність застосування засобів ураження дальньої дії власного виробництва – ракет «Нептун», «Фламінго», а також реактивних дронів.

Читайте також: Генштаб ЗСУ заявив про удар по НПЗ в Оренбурзькій області РФ

Російські війська протягом останніх днів активізували зусилля з проникнення у Покровськ на Донеччині на легкій техніці через південні околиці, повідомила 11 листопада пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Тим часом, як повідомляють Сили оборони півдня, українські військові відійшли з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка на Запоріжжі.

Раніше сьогодні аналітичний проєкт DeepState повідомив про значне просування армії РФ на північ від Гуляйполя Запорізької області. За повідомленням, до міської межі агресору залишається близько 7 кілометрів.



