Генштаб ЗСУ заявив про удар по НПЗ в Оренбурзькій області РФ

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє про ураження нафтопереробного заводу в Оренбурзькій області Росії.

«У рамках зниження наступального потенціалу противника й ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу «Орскнєфтєоргсінтез» в Оренбурзькій області РФ», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що завод задіяний у забезпеченні російської армії і випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, масла, а його проєктна потужність переробки становить 6,6 мільйона тонн нафти на рік.

«Зафіксовано вибухи й пожежу на території об’єкта. За попередньою інформацією, уражена одна з установок первинної переробки нафти (АВТ). Результати влучання уточнюються», – зазначили у командуванні ЗСУ.

Губернатор Оренбурзької області РФ Євген Солнцев підтвердив влучання по «одному з промислових об’єктів регіону» внаслідок атаки 11 листопада, але не уточнив, що це за об’єкт.

Тим часом, російське видання Astra, проаналізувавши відео очевидців, встановило, що атакований один із найбільших нафтопереробних заводів Росії «Орськнафтооргсинтез». За повідомленням, вперше цей НПЗ зазнав атаки 3 жовтня.

Раніше сьогодні Генеральний штаб ЗСУ заявляв, що у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили НПЗ у Саратовській області РФ. Російська влада це не підтверджувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».