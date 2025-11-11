Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Саратовській області РФ

Генеральний штаб ЗСУ заявляє, що у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України вразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ.



За даними штабу, це підприємство, яке забезпечує потреби російської армії, випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну. На НПЗ зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась масивна пожежа. Результати влучань уточнюються.



Також, як повідомляє Генштаб, уражено «Морской нефтяной терминал» в окупованій Феодосії – ключовий вузол постачання ПММ морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України.



Зафіксовано влучання в резервуари на території об’єкту, ступінь завданих збитків уточнюється.



Крім того, українські військові ударними БпЛА уразили склад матеріально-технічних ресурсів сил РФ в окупованому Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного – результати уточнюються.

Раніше губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомляв про атаку БпЛА. У соцмережах писали про пожежу на Саратовському НПЗ. Офіційно це не підтверджували.

Міноборони РФ вранці заявило, що протягом минулої ночі сили ППО нібито перехопили 37 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу, 8 з них – над територією Саратовської області.

Читайте також: З початку року було майже 160 успішних уражень об’єктів нафтопереробки РФ – Малюк

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».