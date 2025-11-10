Поки ЗСУ б'ються за Покровск: армія РФ просунулась на чотирьох напрямках

Армія Росії просунулася відразу на чотирьох напрямках – про це вдень 10 листопада повідомив проект DeepState.

Аналітики зафіксували захоплення нових територій біля Середнього (це Лиманська ділянка фронту), Майського (Краматорський напрямок), Котлиного на південний захід від Покровська і Красногорського на стику Запорізької та Дніпропетровської областей.

На цьому тлі Сили оборони продовжують стримувати агресора на північних околицях Покровська. 7-й армійський корпус ДШВ ЗСУ сьогодні у зведенні станом на 13:00 повідомив, що російська армія продовжує нарощувати кількість штурмів українських позицій у місті, а ЗСУ не дають російським солдатам закріпитися в багатоповерхівках.

Найінтенсивніші бої, за даними корпусу, відбуваються в районі промзони – логістика агресора там перебуває під вогневим контролем українських захисників. Агресор намагається рватися в бік Гришиного на північний захід від Покровська, щоб перебити логістику ЗСУ.

Вранці 10 листопада Генштаб повідомив про 265 бойових зіткнень на всіх фронтах – з них 97 припали на Покровський напрямок.

7 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив, що російські війська зменшили активність у Покровську і очікують на поповнення основними силами.



Темпи просування російських військ на Покровському напрямку тимчасово сповільнилися, але, ймовірно, знову зростуть найближчими днями, спрогнозував у своєму звіті за 8 листопада американський Інститут вивчення війни (ISW)



За даними ЗСУ на той самий день, 8 листопада, оборона в Покровську триває, «логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі».



Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: