В уряді Німеччини розповіли про розмову Зеленського із партнерами перед зустріччю з Трампом

Президент Володимир Зеленський провів «брифінг» для низки глав держав та урядів, а також представників Європейського Союзу та НАТО щодо майбутніх переговорів з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про це повідомила пресслужба канцлера Німеччини 27 грудня.

В уряді уточнили, що розмова відбулася за ініціативи канцлера Фрідріха Мерца.

«Зеленський перебуває в США та поінформував так звану Берлінську групу про стан переговорів», – йдеться в повідомленні.

Участь у розмові взяли 11 голів держав та урядів Канади та країн Європи, а також лідери НАТО та ЄС. Вони «запевнили в повній підтримці України та наголосили на своїй відданості тісній співпраці зі США для досягнення міцного та справедливого миру в Україні», цитує пресслужба.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск тим часом заявив, що всі учасники обговорення – лідери країн Скандинавії, Канади, Нідерландів, а також НАТО – погодилися з ключовою роллю «конкретних і надійних» гарантій безпеки для України.

«Такі гарантії також означають більш безпечну Польщу. Завтра, після зустрічі президентів Сполучених Штатів та України, ми продовжимо розмову», – додав Туск.





Президент Зеленський сьогодні відвідав Канаду й зустрівся з прем’єр-міністром країни Марком Карні. Перед зустріччю Карні розповів журналістам, що після неї він і президент України дистанційно поспілкуються з партнерами по «Коаліції охочих».

Раніше президент України зазначив, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Флориді 28 грудня обговорюватиметься широке коло питань, пов’язаних із можливістю укладення мирної угоди в російсько-українській війні. Про це 26 грудня, відповідаючи на запитання журналістів, розповів президент України Володимир Зеленський.

Зеленський уранці 26 грудня повідомив про домовленість щодо зустрічі з Трампом «найближчим часом». Цьому передувала його телефонна розмова з представниками команди президента Сполучених Штатів Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.











