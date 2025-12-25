Зеленський подякував Віткоффу і Кушнеру «за конструктивну та інтенсивну роботу»

Президент України Володимир Зеленський 25 грудня провів телефонну розмову з представниками команди президента Сполучених Штатів Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, повідомляє офіційний сайт українського лідера.

«Глава держави подякував американським партнерам за конструктивну та інтенсивну роботу й за їхні добрі слова та привітання українців із Різдвом. Володимир Зеленський також попросив американську команду переказати привітання з Різдвом президенту США Дональду Трампу та всій його родині. Президент наголосив, що українська команда працює в цілодобовому режимі, щоб наблизити закінчення цієї війни, зробити всі документи й кроки реалістичними, ефективними та надійними», – йдеться в повідомленні.

«Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це те, що потрібно всім нам в Україні, у США, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає. Сподіваюся, що ці наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили, будуть корисними», – зазначив Володимир Зеленський.

Раніше цього тижня президент України назвав план із 20 пунктів, який створили під час обговорень між Києвом та Вашингтоном, «базовим документом про закінчення війни». За його словами, план передбачає, що Україна отримає міцні гарантії безпеки, а чисельність ЗСУ становитиме 800 тисяч осіб у мирний час.

Представники влади РФ цей план офіційно не коментували.

Влада Росії вимагатиме, щоб до мирного плану з 20 пунктів, розробленого в результаті обговорень України та США, внесли «ключові зміни», повідомляла агенція Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля.