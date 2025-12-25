МЗС про переговори Буша й Путіна: президент РФ «заперечував право України на існування в 2001-му»

Оприлюднені нещодавно стенограми переговорів Володимира Путіна з президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем спростовують твердження Кремля, що війну проти України спровокувала Революція Гідності. Таку думку висловив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, коментуючи публікацію в неурядовому Національному безпековому архіві США.

Згідно зі стенограмами, в 2001 році Путін назвав розвал СРСР виявом «доброї волі», який нібито передбачав відмову, зокрема, від України, яка «була частиною Росії століттями». У переговорах 2008 року президент РФ застеріг Буша від включення України до НАТО, називаючи Україну «штучною країною, створеною в радянські часи».

«Путін заперечував право України на існування в 2001 році. За 21 рік до повномасштабного вторгнення і за 13 років до Революції Гідності, яку він часто називає «першопричиною» війни», – заявив речник українського відомства.

Тихий додав, що причиною війни була й залишається «імперська пухлина в його та інших російських головах».

Американська влада наразі публічно не коментувала публікацію документа.



