Трамп прокоментував переговори з Україною і Росією

За словами президента США, переговори йдуть «добре»

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо припинення війни Росії проти України йдуть «добре».

«Між цими двома лідерами: Путіним і Зеленським, панує величезна ненависть... Ми розмовляємо. Все йде добре… Всі втомилися від цієї війни. Її треба зупинити», – сказав Трамп, не вдаючись у подробиці, під час спілкування з журналістами у Палм-Біч, штат Флорида, 22 грудня.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

14 і 15 грудня у Німеччині тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

У Маямі (Флорида, США) 19-21 грудня делегації України і США провели низку зустрічей щодо мирного плану Трампа. Також американська сторона зустрілася з представниками РФ.

При цьому ніяких видимих ознак прогресу ні в переговорах між США й Росією, ані в зустрічах між США й Україною не було. Про можливі нові майбутні зустрічі не оголошували.

