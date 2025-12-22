Зеленський: Росія може вдатися до масованих ударів по Україні на Різдво



Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні на різдвяні свята.

За його словами, західні партнери висловили ініціативу запровадити «різдвяне перемир’я», проте Росія відмовилася.

«Питання не в тому, що вони цього не хочуть. Нам це зрозуміло. Проблемне питання в тому, що коли Росія каже: «Різдвяного перемир'я не буде», я вважаю, що це те, що вони завжди говорять, вони підкреслюють залякування. Я попросив після цих сигналів максимально посилитись нашу розвідку, і зрозуміти – де ми знаходимось», – сказав він на зустрічі з дипломатами.

Зеленський наголосив, що українська сторона розглядає ризик атак саме на Різдво.

«Ми розуміємо, що якраз в ці дні вони можуть, це їхній характер – саме на наше Різдво зробити якийсь масований удар… Сьогодні була Ставка про це, і номер один було питання ППО – захист наших міст, сіл, наших громад, особливо 23-24-25 грудня. На це треба звернути увагу», – додав президент.

Цього року в Україні Різдво християни святкуватимуть 25 грудня.

Останні тижня США намагаються досягти мирної угоди між Україною та РФ, проводячи переговори зі сторонами. На тлі цих спроб завершення війни сили РФ продовжують свої інтенсивні атаки на фронті, а також обстріли тилових регіонів, зокрема майже щоденно від ударів РФ потерпає Одещина.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



