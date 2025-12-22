«Забрали людей». Інцидент у Грабовському на Сумщині. Як таке могло статися?

На фронті ситуація надскладна

Командування 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило про «надскладну» ситуацію в селищі Серебрянка, розташованому на північний схід від Сіверська Донецької області.

«Підрозділи 81-ї бригади утримують позиції, завдаючи противнику втрат у живій силі й техніці. Також росіяни продовжують спроби транспортувати особовий склад через річку Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва», – йдеться в повідомленні.

У 7-му корпусі ДШВ зазначили, що ключова мета російських військ на цій ділянці – повний контроль над населеними пунктами Серебрянка і Дронівка – «саме ці два села слугуватимуть як плацдарми для накопичення живої сили і техніки, в разі їхнього захоплення – подальше просування і зайняття висот поблизу населених пунктів Закітне і Платонівка».

На картах аналітичного проєкту DeepState Серебрянка позначена як така, що перебуває під російським контролем, Сіверськ – як також частково захоплений російськими військовими. Про контроль над Сіверськом раніше заявляла влада РФ – місто, зокрема, згадувалося російським лідером Володимиром Путіним під час «прямої лінії» 19 грудня. Українські військові це не підтверджували.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті, оприлюдненому в ніч проти 22 грудня заявив, що російські війська, ймовірно, захопили Сіверськ.

Як повідомляв минулого тижня проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, лінія фронту на цій ділянці залишалась відносно стабільною три роки, але з березня, згідно з повідомленнями проєкту DeepState, ситуація ускладнювалась. У середині літа агресор захопив Білогорівку, восени взяв під контроль Серебрянський ліс у Луганській області на кордоні з Донецькою – важливі точки оборони на Сіверському напрямку. Відтоді криза поглиблювалася.

Різдв'яне перемир'я. Путін не хоче

Президент України Зеленський заявляє, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні на різдвяні свята.

За його словами, західні партнери висловили ініціативу запровадити «різдвяне перемир’я», проте Росія відмовилася.

Зеленський наголосив, що українська сторона розглядає ризик атак саме на Різдво:

«Ми розуміємо, що якраз в ці дні вони можуть, це їхній характер – саме на наше Різдво зробити якийсь масований удар… Сьогодні була Ставка про це, і номер один було питання ППО – захист наших міст, сіл, наших громад, особливо 23-24-25 грудня. На це треба звернути увагу»

Інцидент у селі Грабовське на Сумщині: російські військові перетнули держкордон України і вивезли людей

З села Грабовське на Сумщині російські війська забрали 52 цивільних, серед них є діти, також взяли у полон 13 військових Сил оборони, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Воно (село Грабовське – ред.) і на території України, частково - на території Росії. Там залишалося 52 людини – громадян України, які не евакуювалися… Здивований, що там були діти. Просто здивований, що батьки так відносяться до своїх дітей. Ці 52 людини там жили, і мають якісь діалоги з прикордонниками на території РФ. Думаю, що вони просто не очікували, що російські військові їх заберуть. Що стосується наших військових – 13 наших військових у полоні також», – сказав Зеленський, якого цитує агенція «Інтерфакс-Україна».

Аналітичний проєкт DeepState виклав свою версію подій, звинувативши тих, хто утримував ділянку кордону в селі Грабовське, у «безвідповідальності. ставилися до виконання задач, що призвело до того, що туди зайшли росіяни».

«Група, схожа на особовий склад зі зброєю, яка утримувала там позиції, абсолютно безвідповідально ставилися до виконання задач, а найдивніше, що це ніхто не перевіряв і не контролював. Зокрема, бійці надавали свою табельну зброю місцевим, безпечно поводилися під ворожими дронами та могли під тими ж дронами «накривати поляну». А тепер противник публікує кадри цих всіх подій, де ворог скористався можливістю віджати людей, взявши їх в полон, бо просто можуть легко це зробити», – написав DeepState у своєму телеграмі.



Село перебуває в сірій зоні. Чи захоче противник його утримувати вже під постійними ураженнями наших дронів – покаже час, додали у DeepState.

Аналітики закликали до проведення аудиту прикордонних ділянок та перевірки утримання позицій.

Заступник начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимир Бабич заявив, що обласній владі відомо про фото й відео із прикордонного села Грабовське, які напередодні оприлюднили аналітики проєкту DeepState.

Про це він повідомив в етері Радіо Свобода:

«Ці кадри, які облетіли інтернет, які ви кажете, вони нам відомі стали сьогодні»

Він наголосив, що контроль за позиціями військових у регіоні – не у компетенції Обласної військово-цивільної адміністрації, проте вони перебувають в постійному контакті з військовим командуванням, зокрема з підрозділами 14-го армійського корпусу та бригадою, яка тримає оборону на цій ділянці. Бабич додав, що військові проведуть власні розслідування, після чого буде надано юридичну оцінку їх діям.

21 грудня в ЗСУ підтвердили примусове вивезення російськими військовими близько пів сотні українських цивільних із Грабовського. За повідомленням, переважно це – чоловіки й жінки літнього віку, одній із жінок – 89 років. Військові зазначили, що «внаслідок стрімкого наступу противника підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій у районі Грабовського». Водночас угруповання Об’єднаних сил повідомило, що українські військові намагаються вибити російські сили з прикордонного села Грабовське на Сумщині, і там тривають бої. При цьому, за словами військових, «попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні».

