У Грабовському на Сумщині тривають бої – угруповання Об’єднаних сил

Українські військові намагаються вибити російські сили з прикордонного села Грабовське на Сумщині, там тривають бої, повідомило угруповання Об’єднаних сил.

«Зараз у селищі Грабовське тривають бої. Українські оборонці докладають зусиль до вибиття окупантів на російську територію. Попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 21 грудня.

Раніше сьогодні в ЗСУ підтвердили примусове вивезення російськими військовими близько пів сотні українських цивільних із Грабовського. За повідомленням, переважно це – чоловіки й жінки літнього віку, одній із жінок – 89 років.

Військові зазначили, що «внаслідок стрімкого наступу противника підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій у районі Грабовського».

Тим часом, начальник відділу комунікацій угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі Суспільному заявив, що дії російських військових не виглядають як спроба масштабного прориву або великої військової операції. За його словами, йдеться про локальну провокацію. Трегубов додав, що ці дії не мають стратегічних цілей і можуть бути спрямовані на політичну або інформаційну атаку.

Російська сторона повідомлення про вивезення цивільних із Сумщини не коментувала.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до російської колеги Тетяни Москалькової і до Міжнародного комітету Червоного Хреста через примусове вивезення російськими військовими цивільних із Сумщини.

Омбудсмен наголосив, що такі дії російських військ є «грубим порушенням міжнародного гуманітарного права».