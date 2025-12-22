У порту «Південний» після атаки РФ загорілися близько 30 ємностей із борошном й олією – Кулеба

У порту «Південний» на Одещині внаслідок нічних російських ударів загорілися близько 30 ємностей із борошном і рослинною олією, повідомив віцепрем’єр із відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

«Ворог не припиняє ударів по Одещині. Росія намагається зруйнувати морську логістику, завдаючи системних атак по портовій та енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі під обстрілами знову порти й об’єкти енергетики… Працівники порту і всі профільні служби працюють на місці, триває ліквідація наслідків», – написав Кулеба у телеграмі.

За його словами, через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються понад 120 тисяч абонентів Одещини.

Тим часом, очільник ОВА Олег Кіпер раніше повідомив, що вночі сили РФ вкотре атакували енергетичну і промислову інфраструктуру Одеської області.

«Є пошкодження об’єкту енергетики з подальшим загорянням. На жаль, одна людина постраждала. Її госпіталізовано у середньому стані тяжкості. Також пошкоджено складську будівлю з добривами та сільськогосподарською технікою. Пожежі ліквідовано рятувальниками», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.