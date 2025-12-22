Міненерго: війська РФ вночі атакували енергооб’єкти в 5 областях

Російські військові в ніч проти 22 грудня атакували енергетичні об’єкти в Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській і Житомирській областях, повідомили в Міністерстві енергетики України.

«На ранок споживачі частково заживлені. Аварійно-відновлювальні роботи тривають», – повідомили в Міненерго.

За словами заступника міністра енергетики Романа Андарака, особливо складною залишається ситуація в прифронтових регіонах, де продовжуються щоденні обстріли, і енергетика залишається «однією із головних цілей ворога».

«Внаслідок завданих російськими ударами пошкоджень об’єктам генерації, системам передачі й розподілу електроенергії в об’єднаній енергосистемі досі спостерігається дефіцит», – сказав урядовець.

Він додав, що система балансується за рахунок залучення всієї доступної генерації, імпорту електроенергії і застосування графіків обмежень споживачів по всіх регіонах.

«Продовжуємо вживати заходів задля скорочення тривалості графіків відключень. Ми переглянули переліки об’єктів критичної інфраструктури, завдяки чому вдалося вивільнити майже 1 ГВт потужності. Уряд поставив завдання всім без винятку причетним забезпечити до 24 грудня безумовне виконання рішення щодо скерування вивільненого енергетичного ресурсу для потреб населення. Це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему і зменшити час відключень електроенергії для громадян», – йдеться в повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.