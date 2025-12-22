Пісторіус: немає ознак зацікавленості Путіна у припиненні війни проти України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що немає ознак зацікавленості президента РФ Володимира Путіна у припиненні війни проти України. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Die Zeit.



«Незважаючи на зусилля американців, європейців та українців щодо досягнення перемир’я, з Москви не надходить жодних сигналів про те, що Путін зацікавлений у припиненні війни», – сказав німецький міністр.

Але, за його словами, переговори у Берліні 14-15 грудня щодо завершення війни в Україні були важливими.

«Канцлер Мерц чітко дав зрозуміти, що європейці мають право голосу в переговорах про майбутнє України. Європейські партнери узгодили в Берліні свої позиції з позиціями США та України. Це також було важливо», – сказав Пісторіус.

14 і 15 грудня у Німеччині тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

У Маямі 19-21 грудня делегації України і США провели низку зустрічей щодо мирного плану Трампа. Також американська сторона зустрілася з представниками РФ.

Юрій Ушаков, помічник президента Росії Володимира Путіна із зовнішньої політики, заявив 21 грудня, що пропозиції європейців та українців «не покращують документ (мирний план Трампа) і не збільшують можливості досягнення довгострокового миру».

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.



