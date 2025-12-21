У Кремлі заявили, що пропоновані ЄС й Україною зміни «не покращують» мирний план Трампа

Високопоставлений кремлівський чиновник применшив шанси на швидкий прогрес у мирних переговорах щодо припинення війни РФ проти України на тлі зустрічей у Флориді між посланцями США й Росії.

Юрій Ушаков, помічник президента Росії Володимира Путіна із зовнішньої політики, заявив журналістам у Москві 21 грудня, що російський перемовник Кирило Дмитрієв просто повернеться додому і доповість Путіну.

«Американці святкують Різдво в ці дні. Мало хто буде працювати», – сказав він.

Він також прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон пропонував тристоронні переговори.

«Поки що ніхто серйозно не обговорював цю ініціативу, і, наскільки мені відомо, над нею не працюють», – сказав Ушаков, додавши, що Дмитрієв проводить переговори лише з американськими чиновниками.

Переговори у Флориді відбуваються після тижня інтенсивної дипломатичної діяльності, під час якої посланці США зустрічалися з європейськими й українськими чиновниками.

У листопаді Трамп почав тиснути на Київ, щоб той прийняв пропозицію з 28 пунктів, яка, на думку критиків, сильно схилялася на користь Росії. Україна і її європейські прихильники виступили зі своїми поправками, щоб захистити інтереси України щодо території, гарантій безпеки для Києва й інших питань. За повідомленнями, тепер план складається з 20 пунктів і враховує більше інтересів Києва.

«Я впевнений, що пропозиції, які європейці й українці внесли або намагаються внести, безумовно, не покращують документ і не збільшують можливості досягнення довгострокового миру», – сказав Ушаков.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 21 грудня, що телефонна розмова між Путіним і президентом США Дональдом Трампом не планується, «але її можна швидко організувати, якщо це необхідно».

Він додав, що Путін зустрінеться з Олександром Лукашенком під час дипломатичних зустрічей у Санкт-Петербурзі 21-22 грудня.

Пєсков зазначив, що під час заходів Путін також проведе зустрічі з лідерами Вірменії, Азербайджану, Киргизстану, Туркменистану й Узбекистану.

20 грудня після першого дня переговорів у Флориді Дмитрієв заявив, що Росія і Сполучені Штати ведуть «конструктивну розмову».

Білий дім поки що зустріч не коментував.

Вашингтон, як планувалося, представляють посланець США Стів Віткофф і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Державний секретар Марко Рубіо раніше заявив, що він може бути присутнім на переговорах, але подробиці не розголошувалися.

Трамп проводить вихідні у своїй резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, приблизно за 110 кілометрів на північ від Маямі, але не очікувалося, що він буде присутній на переговорах.

Як очікується, на зустрічі представники США нададуть Москві результати останнього раунду переговорів з Україною і Європою.

Перед переговорами з Росією американська сторона провела зустріч із секретарем Ради нацбезпеки й оборони України Рустемом Умєровим.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом.

У результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму». На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».

Президент США Дональд Трамп днями заявив, що угода про припинення війни Росії в Україні «ближча, ніж будь-коли».

18 грудня він зауважив, що переговори, на його думку, «наближаються до чогось», але при цьому заявив, що «Україна має діяти швидко», тому що «коли вони занадто довго зволікають, Росія змінює свою думку».