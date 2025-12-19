Умєров повідомив про завершення зустрічі з представниками США та Європи

Українська делегація завершила зустріч у Сполучених Штатах із американськими та європейськими партнерами, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Він заявив, що за підсумками консултацій вже доповів президенту України.

«Домовилися з нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом», – додав Умєров.

Раніше 19 грудня він заявив, що разом із начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим починає зустріч із представниками США та Європи.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше повідомив, що Євросоюз уперше буде представлений на мирних переговорах, які впродовж вихідних 20 і 21 грудня вестимуть посланці президента США Дональда Трампа як із російською, так і з українською делегаціями.

20-21 грудня делегація Росії зустрінеться у Маямі (Флорида, США) з представниками США, щоб обговорити врегулювання війни між Росією й Україною, повідомляють Politico й Axios з посиланням на джерела. На зустрічі Вашингтон надасть Москві результати останнього раунду переговорів з Україною і Європою.

Перед переговорами з Росією американська сторона планує провести зустріч із секретарем Ради нацбезпеки й оборони України Рустемом Умєровим.

Зустріч представників Росії й України не запланована.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.



