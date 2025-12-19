Умєров анонсував початок нового раунду консультацій у США

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров і начальник Генерального штабу Андрій Гнатов планують почати черговий раунд консультацій із американською стороною – про це Умєров повідомив 19 грудня.

Він зазначив, що до переговорів на запрошення американської сторони долучилися також європейські партнери.

«Дякуємо США за координацію, яка дозволяє зберігати спільне бачення та рухатися узгоджено. Налаштовані конструктивно. Уже провели попередні консультації з європейськими колегами та готуємося до подальших розмов з американською стороною», – заявив Умєров.





Секретар РНБО додав, що доповість президенту Володимиру Зеленському за підсумками консультацій.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше повідомив, що Євросоюз уперше буде представлений на мирних переговорах, які впродовж вихідних 20 і 21 грудня вестимуть посланці президента США Дональда Трампа як із російською, так і з українською делегаціями.

20-21 грудня делегація Росії зустрінеться у Маямі (Флорида, США) з представниками США, щоб обговорити врегулювання війни між Росією й Україною, повідомляють Politico й Axios з посиланням на джерела. На зустрічі Вашингтон надасть Москві результати останнього раунду переговорів з Україною і Європою.

Перед переговорами з Росією американська сторона планує провести зустріч із секретарем Ради нацбезпеки й оборони України Рустемом Умєровим.

Зустріч представників Росії й України не запланована.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.



