Європа вперше буде представлена на мирних переговорах у США – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив 19 грудня, що Євросоюз уперше буде представлений на мирних переговорах, які впродовж вихідних 20 і 21 грудня вестимуть посланці президента США Дональда Трампа як із російською, так і з українською делегаціями.

«Тепер нам потрібно почекати і подивитися, що обговорюватиметься в Сполучених Штатах протягом наступних кількох днів. Представники з нашого боку братимуть участь. Я впевнений, що ми збережемо консенсусний підхід між Америкою, Україною та Європою. І нам доведеться подивитися, як поведе себе Росія», – вказав очільник німецького уряду (цитата за Reuters).

Він також відзначив, що «ми повинні бути готові до найгіршого сценарію, коли доведеться фінансувати Україну ще довше».

«І саме це ми зробили можливим завдяки нашому сьогоднішньому рішенню. Завдяки сьогоднішнім рішенням Україна профінансована на наступні два роки», – сказав канцлер Німеччини, коментуючи рішення Євросоюзу виділити для України 90 млрд євро фінансування на 2026–27 роки.

20-21 грудня делегація Росії зустрінеться у Маямі (Флорида, США) з представниками США, щоб обговорити врегулювання війни між Росією й Україною, повідомляють Politico й Axios з посиланням на джерела.

На зустрічі Вашингтон надасть Москві результати останнього раунду переговорів з Україною і Європою. З боку Росії очікується участь спецпредставника президента РФ Володимира Путіна Кирила Дмитрієва. Американську делегацію очолять спецпосланець Стів Віткофф, а також радник і зять президента США Джаред Кушнер.

Перед переговорами з Росією американська сторона планує провести зустріч із секретарем Ради нацбезпеки й оборони України Рустемом Умєровим.

Зустріч представників Росії й України не запланована.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.