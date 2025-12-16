Франція вимагає «надійних» гарантій для України перед переговорами щодо території

Франція хоче «надійних гарантій безпеки» для України перед будь-якими обговореннями щодо передачі Києвом території Москві для припинення війни Росії, заявила 16 грудня команда президента Емманюеля Макрона.

«Ми хочемо надати надійні гарантії безпеки, перш ніж розпочинати будь-які обговорення щодо території. Ми досягли прогресу в питанні гарантій... завдяки роз’ясненню форми підтримки США», – сказав радник Макрона після того, як президент України Володимир Зеленський провів переговори з посланцями США та європейськими лідерами в Берліні, спрямовані на досягнення угоди про припинення майже чотирирічної війни.

14 і 15 грудня президент України Володимир Зеленський перебував у Німеччині, де в Берліні тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який також брав участь у переговорах, назвав їх конструктивними і такими, що привели до «реального прогресу».

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. Згодом Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму».

На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».