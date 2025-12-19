Доступність посилання

Новини | Політика

Путін заявив, що «не вважає себе відповідальним за загибель людей»

Президент Росії Володимир Путін, Москва, 19 грудня 2025 року
Президент Росії Володимир Путін вважає, що не на ньому лежить відповідальність за продовження війни проти України. Про це він сказав 19 грудня в Москві на традиційній щорічній пресконференції.

Кореспондент американського телеканалу NBC News Кір Бреннан-Сіммонс запитав: «Чи вважатимете ви себе відповідальним за загибель росіян та українців у 2026 році, якщо відкинете мирний план Трампа?»

«Ми не вважаємо себе відповідальними за загибель людей, тому що не ми розпочали цю війну. Вона була розпочата після антиконституційного збройного перевороту в Україні», – заявив президент РФ.

За словами Путіна, він високо цінує мирні ініціативи Трампа та «практично погодився» з його пропозиціями під час зустрічі на Алясці в серпні 2025 року.

Лідер РФ повторив заяву, що Росія готова до переговорів та завершення війни мирними способами. «М’яч цілком і повністю на боці ватажка київського режиму та їхніх європейських спонсорів», – сказав Путін.

Раніше на цій же пресконференції лідер РФ звинуватив Україну в тому, що вона «відмовляється від завершення конфлікту мирними засобами», але при цьому «є сигнали» від Києва про якусь «готовність до діалогу». За словами Путіна, Росія готова завершити конфлікт на умовах, названих у його виступі в МЗС РФ 2024 року. Тоді російський очільник говорив про виведення українських військ із чотирьох областей, які до своєї конституції записала Москва. Йдеться не лише про Донецьку і Луганську, але також про Запорізьку та Херсонську області.

