Рубіо: США не планують «нав’язувати» мирну угоду, без згоди України та Росії її не буде

Сполучені Штати зацікавлені у завершенні російсько-української війни, але зрештою досягнення угоди буде залежати від сторін, заявив державний секретар США Марко Рубіо 19 грудня.

«Не може бути мирної угоди, якщо Україна на неї не погодиться, і, звісно, якщо Росія не погодиться… Наша робота не в тому, щоб комусь щось нав'язати, а в тому, щоб зрозуміти, чи ми можемо підштовхнути обидві сторони до порозуміння», – заявив він.

Рубіо зазначив, що ця війна досі не завершилася «через вплив складних чинників», але США – єдина країна, яка має шанс сприяти її врегулюванню:

«Це не наша війна, це війна на іншому континенті. В нас є там інтереси, є стосунок до цієї війни, але це не наша війна, строго кажучи. Але всі кажуть нам, думаю, всі погоджуються, що є лише одна країна, один суб’єкт на землі, який може говорити з обома сторонами та вирішити, чи є можливість завершити цю війну мирно. І це Сполучені Штати».

За словами держсекретаря, президент США Дональд Трамп мав більше зустрічей з іноземними лідерами щодо війни в Україні, ніж щодо будь-якого іншого питання, «включаючи торгівлю».

Вашингтон, зазначив він, намагається з’ясувати, чи можливо призвести позиції Росії та України до компромісу.

«Війни загалом завершується в один із двох способів: капітуляція однієї сторони перед іншою або дипломатичне врегулювання. Ми не бачимо капітуляції в найближчому майбутньому з будь-якої зі сторін, тому лише врегулювання дає нам можливість завершити цю війну. І дипломатичне врегулювання вимагає двох речей: щоб кожна сторона щось отримала з нього і щоб кожна сторона від чогось відмовилася. Ми намагаємося зрозуміти, від чого Росія готова відмовитися і що вони очікують отримати, що Україна може сподіватися отримати. Зрештою, рішення буде за Україною та Росією, не за Сполученими Штатами», – сказав дипломат.

Він наголосив, що США не планують «нав’язати комусь угоду», натомість намагаються з’ясувати, на що готові піти Росія та Україна для завершення війни.





«Це вимагає багато часу і важкої роботи. Думаю, в нас є прогрес, але також багато попереду, і, звичайно, найважчі рішення завжди останні», – підсумував Рубіо.

Напередодні Інститут дослідження війни констатував, що президент Росії Володимир Путін публічно та прямо окреслив свою незмінну відданість максималістським воєнним цілям в Україні – тим самим цілям, заради яких він розпочав повномасштабне вторгнення у 2022 році.

20-21 грудня делегація Росії зустрінеться у Маямі (Флорида, США) з представниками США, щоб обговорити врегулювання війни між Росією й Україною, повідомляють Politico й Axios з посиланням на джерела. На зустрічі Вашингтон надасть Москві результати останнього раунду переговорів з Україною і Європою.

Перед переговорами з Росією американська сторона планує провести зустріч із секретарем Ради нацбезпеки й оборони України Рустемом Умєровим.

Зустріч представників Росії й України не запланована.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.







