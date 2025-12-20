Україна не проти тристоронньої зустрічі за участі Росії та США – президент

США запропонували провести тристоронню зустріч України, США і Росії на рівні радників з національної безпеки (NSA), повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками медіа.

Глава держави поінформував, що про пропозицію йому розповів секретар РНБО Рустем Умєров, який зараз перебуває в США і проводив вчора перемовини з американськими та європейськими партнерами щодо завершення війни.

«Що стосується Умєрова, він мені дзвонив, сказав, що Америка пропонує тристоронню зустріч NSA (радників з національної безпеки – ред.) - Америка, Україна, Росія», – зазначив він.

Але Зеленський наголосив, що не впевнений, що ця зустріч «принесе щось нове», але додав, що раніше подібні зустрічі були у Туреччині і вони дали «певний результат» – повернення полонених військових та цивільних. Тож Україна підтримує пропозицію Америки.

«Якщо зараз може бути така зустріч, яка розблокує обміни, або результатом трьохсторонньої зустрічі NSA може бути домовленість про трьохсторонню зустріч лідерів – я не можу бути проти. Ми підтримаємо пропозицію США», – резюмував Зеленський.

Раніше Зеленський під час спілкування з журналістами наголосив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. «Є бачення США, Росії та України, і у нас немає єдиної думки щодо Донбасу», – сказав Зеленський.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території та гарантій безпеки.

За словами Зеленського, США вважають, що повне припинення вогню між Україною та РФ можливе лише після підписання комплексної рамкової угоди про мир, оскільки, на думку американців, Росія не погодиться на перемир’я без такого документа, хоча Київ наполягає, що найперше має бути припинення вогню.

Невідомо, чи готовий президент Росії Володимир Путін погодитися на угоду про припинення війни. Після переговорів з посланцями Трампа в Москві минулого тижня Кремль заявив, що деякі пропозиції, що стоять на столі, є прийнятними, але інші він відхилив.



