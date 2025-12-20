Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Влада: на Одещині поновили транспортне сполучення після удару РФ по мосту під Маяками

Блекаут в Одесі після масованого обстрілу РФ, 13 грудня 2025 року
Блекаут в Одесі після масованого обстрілу РФ, 13 грудня 2025 року

На Одещині поновили транспортне сполучення після російського обстрілу на мосту під селом Маяки, воно працює у штатному режимі, повідомив в ефірі телемарафону заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

За словами чиновника, логістичного колапсу не буде – усі вантажі доставляються, банкомати, банки та державні установи працюють. Є деякі незручності, але дуже незначні.

«Переправи відповідні наведені через річку Дністер, і сьогодні вони добре функціонують. Є незручності, тому що не може переправа працювати, як працює міст, через який проїжджають вантажівки Але з незначними затримками вони здійснюють переїзд і на сьогодні ситуація спокійна і контрольована», – зазначив Микита.

Українці, які їдуть до Одеси через Молдову про затримку на кордоні внаслідок атаки РФ (відео)
Embed
Українці, які їдуть до Одеси через Молдову про затримку на кордоні внаслідок атаки РФ (відео)
відео Радіо Свобода

No media source currently available

0:00 0:01:39 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив відновлення транспортного сполучення підтвердив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, зараз все працює в штатному режимі, сформовано необхідні запаси, логістика відновлена.

«Транспортне сполучення вже частково відновлено, люди мають змогу пересуватися легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками через р.Дністер. У найближчі 48 годин буде додатково покращено умови пересування звичними маршрутами», – запевнив він під час робочої наради.

Раніше голова області Олег Кіпер повідомив, що триває ліквідація наслідків російських ударів по транспортному мосту поблизу населеного пункту Маяки на трасі М15 (Одеса – Рені).

Росія увечері 18 грудня атакувала дронами міст через Дністер біля Маяків, що є ключовим шляхом між Одесою та Молдовою. Пункти пропуску в районі Паланки працюють частково, рух до Одеси перенаправили через інші кордони, що спричинило великі затримки. Трасу Одеса-Рені закрили.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG