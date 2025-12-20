Влада: на Одещині поновили транспортне сполучення після удару РФ по мосту під Маяками

На Одещині поновили транспортне сполучення після російського обстрілу на мосту під селом Маяки, воно працює у штатному режимі, повідомив в ефірі телемарафону заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

За словами чиновника, логістичного колапсу не буде – усі вантажі доставляються, банкомати, банки та державні установи працюють. Є деякі незручності, але дуже незначні.

«Переправи відповідні наведені через річку Дністер, і сьогодні вони добре функціонують. Є незручності, тому що не може переправа працювати, як працює міст, через який проїжджають вантажівки Але з незначними затримками вони здійснюють переїзд і на сьогодні ситуація спокійна і контрольована», – зазначив Микита.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив відновлення транспортного сполучення підтвердив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, зараз все працює в штатному режимі, сформовано необхідні запаси, логістика відновлена.

«Транспортне сполучення вже частково відновлено, люди мають змогу пересуватися легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками через р.Дністер. У найближчі 48 годин буде додатково покращено умови пересування звичними маршрутами», – запевнив він під час робочої наради.

Раніше голова області Олег Кіпер повідомив, що триває ліквідація наслідків російських ударів по транспортному мосту поблизу населеного пункту Маяки на трасі М15 (Одеса – Рені).

Росія увечері 18 грудня атакувала дронами міст через Дністер біля Маяків, що є ключовим шляхом між Одесою та Молдовою. Пункти пропуску в районі Паланки працюють частково, рух до Одеси перенаправили через інші кордони, що спричинило великі затримки. Трасу Одеса-Рені закрили.