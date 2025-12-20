На Запоріжжі через удари РФ загинув літній чоловік, поранені троє – ОВА

У Пологівському районі Запорізької області через російські обстріли є загиблий і поранені, повідомляє обласна військова адміністрація 20 грудня.

«69-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Росіяни ударили артилерією по Гуляйполю та зруйнували приватний будинок. Чоловік загинув на місці», – вказано в першому повідомленні.

Згодом владв проінформувала про ще один удар.

«Унаслідок атаки зруйновано будинок. Постраждало троє людей – двоє чоловіків та жінка», – додали в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



