Повітряні сили: РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами та понад пів сотнею дронів

У ніч на 20 грудня російські військові атакували територію України трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» із окупованого Криму, а також 51 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із п’яти напрямків у РФ, близько 30 із них – «Шахеди». Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 31 ворожий БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 15 локаціях», – указано в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.