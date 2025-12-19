Журналісти підтвердили імена понад 156 тисяч загиблих на війні військових РФ

Журналісти встановили імена 156 161 російського військового, який загинув від початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє видання «Медіазона», яке спільно з BBC та командою волонтерів веде підрахунок російських втрат.

«У нас немає можливості рахувати лише «свіжі» некрологи. Чим довше йде війна, тим складнішою стає робота волонтерів. Ми продовжуємо додавати до списку тих, хто загинув у перший рік повномасштабного вторгнення. Для 22 тисяч загиблих рік смерті поки невідомий – ці дані також регулярно оновлюються та доповнюються», – йдеться в повідомленні.

Журналісти вважають, що, «наприклад, для 2024 року наша робота ще не виконана навіть наполовину, і торік «загинуло щонайменше 100 тисяч».

За оприлюдненими раніше в грудні 2025 року оцінками журналістів, реальна кількість загиблих з російського боку є значно вищою і може бути в діапазоні від 239 000 до 345 260 осіб.

Москва і Київ не розкривають втрати у війні в Україні, розповідаючи лише про втрати противника.