За добу війни РФ втратила 1220 солдатів – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 1 194 520 своїх військових, зокрема 1220 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 19 грудня наводить Генштаб ЗСУ.

Українське командування також оприлюднило свої підрахунки втрат Росії у військовій техніці:

танки - 11 433 (+1 одиниця за минулу добу)

бойові броньовані машини - 23 768 (+10)

артилерійські системи - 35 250(+18)

РСЗВ - 1 574(+1)

засоби ППО - 1 263

літаки – 432

гелікоптери – 347

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 142 (+426)

крилаті ракети – 4 073

кораблі/ катери – 28

підводні човни – 2

автомобільна техніка та автоцистерни – 70591 (+111)

спеціальна техніка – 4 027

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.



