Журналісти підтвердили імена понад 155 тисяч загиблих на війні військових РФ

Журналісти встановили імена 155 368 російських військових, які загинули від початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Підрахунок втрат ведуть Російська служба Бі-Бі-Сі й «Медіазона» спільно з командою волонтерів.

Згідно з наведеними даними, третина всіх загиблих – це добровольці, які підписали контракт із російською армією після початку війни.

Як зазначають дослідники, ще рік тому на цю категорію припадало лише 15% смертей. Журналісти пов’язують зростання втрат у цій категорії тим, що добровольців зараз кидають на найважчі ділянки – насамперед у Донецькій області.

13% усіх загиблих – це засуджені, які вирушили на фронт із колоній і СІЗО, 11% – це мобілізовані.

За абсолютним числом встановлених загиблих лідирують Башкортостан і Татарстан.

Дослідники ведуть списки загиблих, орієнтуючись на повідомлення з відкритих джерел: ЗМІ, заяви місцевих адміністрацій, публікації родичів у соцмережах і дані з цвинтарів.

За оцінками журналістів, реальна кількість загиблих з російського боку є значно вищою і може бути в діапазоні від 239 000 до 345 260 осіб.

Москва і Київ не розкривають втрати у війні в Україні, розповідаючи лише про втрати противника.