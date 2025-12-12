Доступність посилання

Журналісти підтвердили імена понад 155 тисяч загиблих на війні військових РФ

Знищені російські танки на Донеччині, архівне фото
Журналісти встановили імена 155 368 російських військових, які загинули від початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Підрахунок втрат ведуть Російська служба Бі-Бі-Сі й «Медіазона» спільно з командою волонтерів.

Згідно з наведеними даними, третина всіх загиблих – це добровольці, які підписали контракт із російською армією після початку війни.

Як зазначають дослідники, ще рік тому на цю категорію припадало лише 15% смертей. Журналісти пов’язують зростання втрат у цій категорії тим, що добровольців зараз кидають на найважчі ділянки – насамперед у Донецькій області.

13% усіх загиблих – це засуджені, які вирушили на фронт із колоній і СІЗО, 11% – це мобілізовані.

За абсолютним числом встановлених загиблих лідирують Башкортостан і Татарстан.

Дослідники ведуть списки загиблих, орієнтуючись на повідомлення з відкритих джерел: ЗМІ, заяви місцевих адміністрацій, публікації родичів у соцмережах і дані з цвинтарів.

За оцінками журналістів, реальна кількість загиблих з російського боку є значно вищою і може бути в діапазоні від 239 000 до 345 260 осіб.

Москва і Київ не розкривають втрати у війні в Україні, розповідаючи лише про втрати противника.

