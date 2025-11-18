Російські КАБи атакують тил. Як захистити міста від модифікованих російських керованих авіабомб?

Російські керовані авіабомби (КАБи) уперше з початку повномасштабної війни почали долітати до тих тилових українських територій, які раніше були поза зоною їхньої досяжності.

Росія нарощує виробництво КАБів, паралельно збільшуючи дальність ураження, повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Мета Кремля – атакувати тилові міста України без застосування дорогих ракет, але з максимальними руйнівними наслідками.

Чи має України засоби, щоб протидіяти цій зростаючій загрозі?

Армія РФ щодня випускає по Україні 200-250 планерних бомб (тип керованих авіабомб – ред.), повідомив в інтерв'ю Reuters , заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький .

Загалом за 2025 рік Росія може виготовити 120 000 планерних бомб.

планерних бомб. Причому, 500 КАБів з цієї кількості , згідно з даними ГУР, мають дальність – до 200 кілометрів

, згідно з даними ГУР, мають Росія працює над тим, щоб модифіковані керовані авіабомби могли летіти на відстань до 400 км, і запускати їх замість ракет під час масованих комбінованих повітряних атак по тилових регіонах України.

Війська РФ розширюють географію застосування КАБів?

Починаючи із 2024 року, авіаударів РФ із застосуванням керованих авіаційних бомб, окрім міст Донбасу зазнають і такі великі міста як Харків, Запоріжжя та Херсон.

У другій половині 2025 року, зокрема восени, географія застосування КАБів військами РФ ще розширилася: зафіксовані пуски у напрямку територій і обласних центрів, які раніше були поза їх досяжністю. Зокрема, по Одещині, Полтавщині, Миколаєву...

Дніпро

28 червня 2025 року повітряні сили ЗСУ вперше повідомляють про пуски КАБів в напрямку Дніпра:

«Близько 11.30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника. Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро»

У Дніпропетровській ОВА згодом уточнили, що у передмісті Дніпра збито бомбу-ракету «Гром-1».

Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски КАБів у напрямку Дніпра 9, 28 та 30 жовтня.

Миколаїв

16 жовтня війська РФ вперше наносять удар зі застосуванням КАБів по Миколаєву.

«Близько 12.00 16 жовтня було зафіксовано пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря. Засіб повітряного нападу було спрямовано у бік міста Миколаїв»

Інформацію про те, що по Миколаєву було вперше завдано удар КАБом 17 жовтня підтвердив в ефірі телемарафону «Єдині новини» голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він повідомив, що місто атакували двома керованими авіаційними бомбами:



«Це вперше в принципі до Миколаєва долетіли. Тип там встановлюється. Але це вперше з початку війни, коли околиці міста були атаковані КАБами».

Про пуски КАБ в напрямку Миколаєва Повітряні сили ЗСУ також повідомляють 5 листопада.

Лозова, Харківська область

18 жовтня Повітряні сили ЗСУ повідомили про застосування військами РФ по місту Лозова Харківської області.

За даними Харківської обласної прокуратури, це був перший випадок застосування цього виду озброєння по даному населеному пункту.

«За даними слідства, 18 жовтня близько 17:40 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору міста Лозова. Пошкоджено будинки та господарчі споруди. Постраждали пʼятеро людей: троє жінок та 39‑річний чоловік отримали поранення й травми, 80‑річна мешканка дістала гостру стресову реакцію. За попередньою інформацією, по місту було завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ), випущеною з тимчасово окупованої території України», – йдеться у офіційному повідомленні прокуратури.

Про пуски КАБів на Лозову в Повітряних силах ЗСУ також повідомляли 14 листопада.

Одеська область

Такі удари несуть небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань

24 жовтня Повітряні сили ЗСУ інформували про пуски КАБ у напрямку міста Південне Одеської області.

«Ворог вперше застосував КАБи по мирній Одещині! Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону. Це нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари несуть небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань», – так офіційно прокоментував застосування КАБів по Одещині голова тамтешньої ОВА Олег Кіпер.

Полтавська область

З листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски КАБів через Харківщину, курсом на східну частину Полтавщини – у напрямку міста Карлівка Полтавської області

Нова загроза для тилу?

До авіабомби чіпляють УМПК здатний, по-перше, за рахунок крил надати можливість планувати, а по-друге, є модуль корекції із супутниковою навігацією

Що ж являють собою КАБи, які застосовують війська РФ для нанесення ударів по тилових українських територіях?

«КАБ загалом – це абревіатура, яка розшифровується, як керована авіаційна бомба. А літає ця бомба на велику відстань через те, що противник створив універсальний модуль планування і корекції, так звану УМПК. Беруть звичайну авіабомбу часів Другої світової війни або трохи новішу, чіпляють цей комплект.

Цей комплект здатний, по-перше, за рахунок крил надати можливість планувати бомбі. По-друге, він має модуль корекції, який використовує супутникову навігацію. У росіян є так звана система «ГЛОНАСС», «Глобальна навігаційна система», і антена «Комета», яка дозволяє ігнорувати наші дії щодо супутнику», – пояснює експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

«В останніх моделях до цієї бомби причепили реактивний двигун, і вона стала літати не на 40-60, а на 150 і навіть відзначаються випадки більше 200 кілометрів. Такі бомби скидаються, як правило, з літаків СУ-34, СУ-35 поза зон досяжності протиповітряної оборони Сил оборони України. Тобто ворожі літаки, не ризикуючи принципі ні чим скидають ці бомби над «своєю» територією, які далі рухаються до своїх цілей».

Про те, що дистанція польоту нових модифікацій КАБів може сягати 200 кілометрів, вказує і фахівець у галузі радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його даними, бойової частини такого виду озброєння – близько 100 кілограмів:

...більше нагадує за формою крилату ракету, в якій прямо з заводу все зібрано в одному корпусі

«Це не зовсім звичний нам КАБ у форматі авіабомби з крильцями. Цей виріб більше нагадує за формою крилату ракету, в якій прямо з заводу все зібрано в одному корпусі. Назва зброї УМПБ-5. УМПБ, як і КАБ, скидається з висоти понад 10 кілометрів і може літати далі КАБ за рахунок наявності внутрішнього двигуна. Паралельно росіяни використовують ще один аналогічний виріб з дистанцій до 200 кілометрів «Гром-Е1» на основі ракети Х-38», – повідомив на своїх сторінках у соцмережах експерт, коментуючи застосування КАБів по Полтавській області.

РФ запустила масове виробництв отаких нових керованих бомб, здатних пролетіти до 200 кілометрів від точки пуску з літака, заявляє заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

У інтерв’ю Reuters він наголосив, що в Росії «працюють над модифікаціями бомб, здатних пролетіти 400 кілометрів, що дозволить Москві вражати значно більше українських міст без застосування ракет».

«Червона зона» розширюється

розширюється зона потенційного ураження

Розвиток безпекової ситуації, в зонах до яких тепер можуть діставати КАБами війська РФ, залежить від темпів виробництва, тактики застосування і реагування української сторони на цю небезпеку, каже речник Української добровольчої армії Сергій Братчук:

«Щодо впливу на полі бою, то в стратегічному вимірі КАБи не надають, на мій погляд, остаточної, або вирішальної переваги, бо вони мають обмежену автономію керування все таки, і залишаються залежними від умов запуску. Саме їх сила в можливості масового застосування, ніж в технологічній досконалості, як я б сказав, окремої одиниці»

«Поява таких реактивних модифікацій звичайно змінює операційну картину, бо ці боєприпаси долають значно більшу відстань, ніж класичні КАБи. Тобто розширюється зона потенційного ураження, тому під загрозою опиняються не лише прифронтові райони, а й обласні центр, критичні інфраструктура в більшій глибині нашої держави. Ми говоримо про те, що на сьогодні Росія – і це оцінка української розвідки, начебто розпочала серійне виробництво таких модифікацій, але такі партії поки що обмежені», – вважає Братчук.

Тепер такі бомби досягають Полтави, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси, Миколаєва, а за певних умов можливо можуть бути вже Черкаси і Кропивницький

На розширення так званої «червоної зони» вказує і Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк:

«Так звана «червона зона» посунеться далі в тил. Якщо раніше противник застосовував керовані авіаційні бомби для ураження цілей в глибинку 50-100 кілометрів від лінії фронту, і це було переважно загрозою для Харківської, Донецької, Сумської областей. То зараз такі бомби досягають Полтави, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси, Миколаєва, а за певних умов можливо можуть бути вже Черкаси і Кропивницький».

Як наслідок, зростуть руйнування у тилових зонах. На думку експерта, в центральній і південній Україні ускладниться логістика, зокрема війська РФ можуть завдавати регулярні удари по морських портах в Одесі і Миколаєві.

«Наприклад, фугасна авіабомба ФАБ-500 з комплектом УМПК несе 200-300 кілограм вибухової речовини в тротиловому еквіваленті і вражає все навколо точки підриву на 300-500 метрів, – пояснює Віктор Кевлюк. – Ще більш потужні авіабомби ФАБ-1500 і ФАБ-3000, останні з яких в край рідко застосовуються, означають масовані руйнування інфраструктурних, промислових об’єктів, енергетичних об’єктів. Застосування таких бомб однозначно дешевше, ніж ракет. А виробництво УМПК поставлено на конвеєр – вони виробляються десятками тисяч на рік. Уявляєте картину, яка може скластися?».

Застосування більш далекобійних модифікацій КАБів матиме психологічний вплив на цивільне населення України. Про це кажуть як Віктор Кевлюк, так і Сергій Братчук.

«Сьогодні ця зброя росіянами використовується більше для залякування мирного населення, якщо говоримо про масове застосування класичних КАБів. Реактивні ж – намагання додатково тиснути на наших людей, змушуючи їх покидати відповідні території», – ділиться речник УДА.

Як захистити український тил від КАБів?

Ефективність ударів противника може бути лише за застосування наших комплексів РЕБ знижена на 30-40%

Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк називає кілька потенційних шляхів захисту українських територій від більш далекобійних форм КАБів. Втім, вказує на їх певні обмеження і на те, що жоден з них не може гарантувати 100% безпеку.

РЕБ

Перш за все, мова йде про застосування комплексів радіоелектронної боротьби:

«Чим більше таких систем, які здатні подавляти чи підмінювати навігаційний сигнал для авіабомб – тим простіше жити українському тилу. Таких засобів досить багато є. Вони мають досить непогану ефективність. Люди, яким цим питанням на фронті займаються, кажуть, що 50-70% зриву наведення – це завдяки тому, що Сили оборони застосовують українські комплекси радіоелектронної боротьби. Тобто ефективність ударів противника може бути лише за застосування наших комплексів РЕБ знижена на 30-40%».

ППО

Ще одним напрямок захисту тилових територій від КАБів є застосування традиційних засобів протиповітряної оборони. Зокрема, перехоплювати КАБів зенітно-ракетними комплексами і застосовувати для прикриття в ближній зоні самохідні установки Gepard.

Це та сама бомба, випущена з літака Су-34; за параметрами польоту вона схожа на крилату ракету, тому її можна перехоплювати засобами протиповітряної оборони

Можливість перехоплення керованих авіабомб з реактивним двигуном (КАБи) традиційними засобами протиповітряної оборони офіційно підтверджують в Повітряних силах ЗСУ. Зокрема, про це повідомив25 жовтня в ефірі «Суспільне. Студія» начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Це та сама бомба, випущена з літака Су-34; за параметрами польоту вона схожа на крилату ракету, тому її можна перехоплювати засобами протиповітряної оборони. Учора Повітряне командування «Південь» підтвердило перехоплення двох таких керованих авіабомб зі збільшеною дальністю; який саме це тип – встановлять фахівці. Падіння третьої бомби зафіксували на відкритій ділянці території без наслідків», – розповів він в ефірі «Суспільне. Студія» 25 жовтня, коментуючи застосування КАБів по Одещині у жовтні 2025 року.

Про можливість перехоплення КАБів традиційними засобами ПО каже і речник УДА Сергій Братчук, теж наводячи приклад збиття таких в Одеській області.

«За параметрами польоту ці так звані реактивні КАБи більш нагадують крилаті ракети, а тому їх можна перехоплювати. Зокрема, в Одещині, коли було використано три таких боєприпаси – два було знищено, один впав в полі. Після цього наслідків, слава Богу, не було. Звичайно технічні складнощі при цьому є реальні тому, що ці реактивні КАБи набирають високу швидкість, маневрують. Це відбувається на заключній ділянці».

Найефективніший засіб, щоб зупинити цей терор від КАБів – збивати літаки, що їх запускають

Втім, не всі модифікації КАБів можуть бути перехоплені традиційними засобами ППО. Віктор Кевлюк пояснює, чим це обумовлено.

«Такі боєприпаси вкрай важко перехоплювати. Вони планують в повітрі і не мають теплової сігнатури (теплового сліду – ред.), тобто головки самонаведення не можуть захопити цю ціль для перехоплення, за винятком новітніх моделей з двигуном. Вони перехоплюються як ракети. Ці боєприпаси летять відносно низько і достатньо швидко. Застосувати проти них протиповітряні комплекси як Patriot, SAMP/T можливо. Але коли ракетою, яка коштує 1 млн євро перехоплювати бомбу, яка коштує 50 тис євро, то воно якось економічно виглядає непривабливо», – ділиться Віктор Кевлюк.

Додає: «Так само ці бомби можуть перехоплювати зенітні самохідні установки Gepard. Проблема Gepard в тому, що дальність стрільби достатньо мала, тобто це засіб прикриття, захист ближньої зони – 2-3 кілометри. Якщо бомбу не перехоплено, то можна вважати, що об’єкт уражено».

Дрони

Ще одним потенційним напрямком протидії КАБам найближчим часом, на думку речника УДА Сергія Братчука, може стати застосування дронів.

«Є інформація про те, що перехоплювачі фактично створені. І в цьому питанні Україна не одна – з французами, іншими партнерами працює. Можливо це теж стане додатком, як можна протидіяти цій КАБовій навалі», – каже Сергій Братчук.

Раніше, спеціалізоване видання DEFENSE EXPRESS повідомляло, що на початку 2025 під егідою Командування НАТО з питань трансформації відбувся 15-й конкурс інновацій (Innovation Challenge) з пошуку рішень протидії КАБам. Одним із переможців став стартап з Франції Atreyd з ідеєю сформувати «стіну дронів» для перехоплення КАБів у польоті з використанням ультразвукової системи виявлення та наведення. Наприкінці вересня компанія Atreyd повідомила про готовність до втілення своєї розробки. Розробники позиціонують цю «стіну дронів» як таку, що здатна захистити окремі об’єкти, на кшталт дамб, ТЕС чи аеродромів, так і цілі міста від «Шахедів», FPV-дронів, керованих бомб та легких вертольотів.

Боротьба з носіями КАБів

Третім шляхом протидії КАБам, на думку Віктора Кевлюка, є відлякування та знищення носіїв цього озброєння.

треба атакувати аеродроми противника в Криму і Ростовській області

«Ми можемо застосовувати винищувачі F-16, ми можемо застосовувати винищувачі Mirage, озброєні відповідними засобами протидії повітряного бою, ракетами «повітря-повітря». Другий шлях – це ураження аеродромів, з котрих противник застосовує такі літальні апарати. Ми можемо застосовувати дрони, балістичні, крилаті ракети для того, щоб атакувати аеродроми противника в Криму і Ростовській області. Це ускладнить йому життя і застосування засобів», – каже експерта Центру оборонних стратегій.

Саме знищення носіїв КАБів є найбільш ефективним методом протидії їм, каже в свою чергу Сергій Братчук. Експерт також вказує на можливості застосування РЕБів та ППО проти керованих авіаційних бомб та пов’язані з ними обмеження:

«Засоби радіоелектронної боротьби не можуть ускладнити супутникове наведення. Про те їхня ефективність залежить від конкретної конфігурації навігаційних приймачів у кожній бомбі, тому вплив є. Але він може бути від РЕБу частково, не повна нейтралізація».

«Ворог намагається модулі вдосконалювати (УМПК – ред.), тому що вони стають більш уразливими для українського РЕБу. Йде протидія технічна, але найефективніший засіб, звичайно, щоб зупинити цей терор від КАБів – збивати літаки, що їх запускають, тому ми всі так радіємо, коли мова йде про СУ-34 або СУ-35 тому, що це саме ті літаки, які найчастіше використовуються для скидання цих КАбів. Тому вдосконалюємо РЕБ для того, щоб відводити бомби від цілі, намагаємось збити вогнем їх в польоті і звичайно діємо на російські авіаційний парк військовий, який ці КАби може використовувати».

Укриття! Де укриття?!

Ще одними важливими напрямками протидії застосування військами РФ КАбів є внутрішні організаційно-адміністративні та дипломатичні заходи, каже Віктор Кевлюк.

Перші включають у себе «посилення цивільного захисту шляхом обладнання укриттів, евакуація критичних об’єктів із зон ураження потенційних і подальша децентралізація енергетики».

Міжнародні санкції

Дипломатичний же шлях, каже експерт, передбачає санкції проти виробників, які постачають компоненти, які використовуються РФ при виробництві КАБів, зокрема китайського походження.

Китай позиціонує себе як нейтральну сторону у війні РФ проти України і заявляє, що не надає військової допомоги жодній зі сторін, на відміну від США та інших західних країн. Але Пекін залишається близьким політичним і економічним союзником Росії, і члени НАТО називають Китай «вирішальним посібником» війни, яку він ніколи не засуджував.

Санкції слід не лише накласти, а добитися їх виконання проти виробників, які постачають компоненти для модулів планування і корекції.

Про застосування таких компонентів в реактивних КАБах, зокрема, повідомляв фахівець у галузі радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«Як і очікувалося, новий реактивний плануючий боєприпас УМПБ-5Р (той що до Полтави долетів) побудований на основі реактивного двигуна з Китаю. Фіксуємо багато фактів використання цього виробу останнім часом. Поки Китай торгує з Росією, всі світові санкції на комплектуючі та вузли марні. Китай постраждає від таких ключових елементів, як CRPA для Шахедів, двигуни для КАБів тощо», – повідомляв Сергій «Флеш» Бескрестнов у себе на сторінках, коментуючи застосування реактивного КАБу по Полтавській області.

Віктор Кевлюк зазначає, що дипломатичні заходи мають бути вжиті не лише щодо виробників, а й компаній, які постачають відповідні компоненти до РФ через тіньові схеми.

«Це санкції, які слід не лише накласти, а добитися їх виконання проти виробників, які постачають компоненти для модулів планування і корекції. Це електроніка, яка надходить з Китаю, та електроніка, яка постачається західними компаніями через треті країни, через схеми паралельного і сірого імпорту», – пояснює Віктор Кевлюк.

За даними Міністерства оборони України, у жовтні 2025 року війська РФ застосували понад 5 328 КАБів по позиціях українських військ і прифронтових містах, що є найбільшою кількістю за місяць від початку року. Загалом же, від початку року російські війська скинули близько 40 тисяч авіабомб.



