КАБи з реактивним двигуном можуть перехоплювати засоби ППО України, не треба підіймати градус напруги – Ігнат

Керовані авіабомби з реактивним двигуном (КАБи) можуть бути перехоплені засобами протиповітряної оборони. Про це в ефірі «Суспільне. Студія»25 жовтня повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, противник зараз поодиноко застосовує ці КАБи з реактивним двигуном у різних регіонах, перевіряючи, як ця зброя працює і як Сили оборони реагує.

«Це та сама бомба, випущена з літака Су-34; за параметрами польоту вона схожа на крилату ракету, тому її можна перехоплювати засобами протиповітряної оборони. Учора Повітряне командування «Південь» підтвердило перехоплення двох таких керованих авіабомб зі збільшеною дальністю; який саме це тип – встановлять фахівці. Падіння третьої бомби зафіксували на відкритій ділянці території без наслідків», – розповів він.

Ігнат закликав не підіймати градус напруги, зазначивши, що Росія застосовує багато авіаційних засобів ураження й продовжує їх удосконалювати та збільшувати їхню дальність. Однак, за його словами, Україна разом із західними партнерами також активно розвиває свої оборонні технології.



Керовані авіабомби з реактивним двигуном (КАБи) почали долітати до Одещини, Миколаївщини, Харківщини, Дніпропетровщини.

Напередодні в ОВА заявили, що російські війська вперше застосували КАБи для атаки по Одещині, в це «нова серйозна загроза» для регіону.

Минулого тижня місцева влада повідомила, що сили РФ вперше від початку повномасштабної війни атакували Миколаїв керованими авіаційними бомбами.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



