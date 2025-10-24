Війська РФ атакували Одещину трьома КАБами з підвищеною дальністю – ЗСУ

Сили РФ атакували Одещину трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю, повідомляє повітряне командування «Південь».

За повідомленням, вдень російські війська завдали авіаційного удару по Одещині трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження, випущеними з літака Су-34.

Протиповітряна оборона збила дві авіабомби, ще одна – впала на відкритій ділянці місцевості, без наслідків, додають у ЗСУ.

Раніше в ОВА заявили, що російські війська вперше застосували КАБи для атаки по Одещині, в це «нова серйозна загроза» для регіону.

Минулого тижня місцева влада повідомила, що сили РФ вперше від початку повномасштабної війни атакували Миколаїв керованими авіаційними бомбами.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



