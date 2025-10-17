Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Уперше від початку повномасштабної війни Миколаїв зазнав російської атаки КАБами – Кім

За його словами, місто атакували дві керовані авіабомби
За його словами, місто атакували дві керовані авіабомби

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що сили РФ вперше від початку повномасштабної війни атакували Миколаїв керованими авіаційними бомбами.

«Вчора були дві керовані авіабомби. Це вперше в принципі до Миколаєва долетіли. Тип там встановлюється. Але це вперше з початку війни, коли околиці міста були атаковані КАБами», – сказав очільник ОВА.

Вдень 16 жовтня Повітряні сили ЗСУ попереджали про КАБ курсом на Миколаїв. Згодом в ОВА повідомили, що 16 жовтня близько 12:00 було зафіксовано пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря – засіб повітряного нападу було спрямовано у бік міста Миколаїв. Тип авіаційного засобу ураження встановлюється. Люди через цю атаку не постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG