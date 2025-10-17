Уперше від початку повномасштабної війни Миколаїв зазнав російської атаки КАБами – Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що сили РФ вперше від початку повномасштабної війни атакували Миколаїв керованими авіаційними бомбами.

«Вчора були дві керовані авіабомби. Це вперше в принципі до Миколаєва долетіли. Тип там встановлюється. Але це вперше з початку війни, коли околиці міста були атаковані КАБами», – сказав очільник ОВА.

Вдень 16 жовтня Повітряні сили ЗСУ попереджали про КАБ курсом на Миколаїв. Згодом в ОВА повідомили, що 16 жовтня близько 12:00 було зафіксовано пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря – засіб повітряного нападу було спрямовано у бік міста Миколаїв. Тип авіаційного засобу ураження встановлюється. Люди через цю атаку не постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.