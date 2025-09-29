Замість туристів – десантники: РФ перетворила заповідник на місце ударів по півдню

Російські військові продовжують щоденні обстріли півдня України. Під атаками – також Миколаївська область. Окупанти застосовують FPV-дрони та ударні БПЛА типу «Шахед», повідомляє начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Як змінюється безпекова ситуація на Миколаївщині? Та як на неї впливає те, що російські військові досі утримують під контролем Кінбурнський півострів, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Там був мій будинок і там було моє таке гніздечко», – ділиться з сумом спогадами про 15 років життя на Кінбурнському півострові Євген Полтавчук.

Адміністративна межа ділить цей півострів у Чорному морі між Херсонською та Миколаївською областями. Євген жив у селі Покровка, яке належить до Миколаївщини. Займався виловом і переробкою чорноморської креветки.

Це – дійсно місце сили

«Це, дійсно, таке було у нас місце сили, це був Національний природний парк. Я сподіваюсь, що він завдяки нашим Збройним силам ще колись буде наш. Там була унікальна екосистема, якої немає більше у світі. Кришталево чисте озеро, чарівні табуни коней.

Знаєте, коли ти потрапляєш у це місце, тобі хочеться чи залишитись там назавжди, чи більше не приїжджати, адже деяких людей у свій час лякали комарі. Але це – дійсно місце сили. Виходячи з історії, то ми бачили, скільки намагалися її завоювати і турки, і французи, і зараз російські війська, але всі одразу не могли цього зробити і мали поразку. Я сподіваюсь, що так буде і зараз», – каже чоловік.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Євген втратив і дім, і бізнес.

«Там був в мене цех, холодильні установки і будинок, розвивали туристичну, рекреаційну галузь. Тобто, дуже багато сил та терпіння вклали в це місце, але це не варте нічого матеріального, порівняно з людським життям. Тобто, живі-здорові, слава Богу, відновимо, відбудуємо», – ділиться українець.

«Все заміновано, ліс горить»

Більшість миколаївської частини Кінбурнського півострова входить до Національного природного парку «Білобережжя Святослава». На сайті установи досі можна знайти ідеї для туристів, чим зайнятися на території: походи, сплави, кемпінги, спостереження за птахами тощо. Проте зараз півострів під російською окупацією. Євген Полтавчук розповів про наслідки бойових дій.

Ти мешкаєш біля лісу, але ти не можеш в нього піти, тому що там все заміновано

«Місцева лінія, яка з боку Дніпро-Бузького лиману, там, де Покровські хутори, там нічого цілого немає, там все знищене. Покровка – школи вже немає, магазину немає, тобто таких місць, де вони могли сховатись, теж немає. Я не знаю, окремо, можливо, є якісь будиночки, які зараз заселені, але це зона бойових дій, там ліс горів.

Я не знаю, що там можна робити. Ти мешкаєш біля лісу, але ти не можеш в нього піти, тому що там все заміновано. Біля моря також не можеш піти. Тобто окупанти не дозволяють навіть виходити з приватного будинку», – каже він.

«Плацдарм для обстрілів»

Російські військові перетворили Кінбурнський півострів на плацдарм, з якого обстрілюють населені пункти на протилежному березі Дніпро-Бузького лиману – речник Сил оборони півдня Владислав Волошин каже, що відомо про розташування окупантів.

Окупанти мають повний склад підрозділів штатних безпілотників

«Це бойова група «Кінбурн». Її склад – приблизно понад 2500 особового складу, це один з підрозділів російських повітряно-десантних військ. Він має на своєму озброєнні техніку, яка притаманна, яка є штатною технікою російських десантників, це бойові машини десанту – БМД, міномети, гаубиці Д-30. Там вони мають повне забезпечення, наприклад, повний склад підрозділів російських штатних безпілотників.

Тобто там є і безпілотники, є екіпажі, які працюють з FPV-дронами, і екіпажі, які працюють з дронами на скид. Є, звичайно ж, і екіпажі, які застосовують дрони на оптоволокні», – пояснює речник.

Від атак окупантів потерпає місто Очаків та сусідні населенні пункти, розповіла «Новинам Приазовʼя» радниця начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Вікторія Олійник. Головний чинник небезпеки для місцевих жителів – саме присутність російського угруповання на Кінбурнському півострові.

Ворог перебуває на Кінбурнській косі, близько 4-5 кілометрів до самого Очакова

«Найбільше потерпають три громади – це Очаківська, Куцурубська і зараз вони вже почали доставати FPV-дронами до Галицинівської громади, й в останні, напевно, місяць-два почали це робити інтенсивніше. Це пов'язано з тим, що ворог перебуває на Кінбурнській косі, близько 4-5 кілометрів до самого Очакова, вони обстрілюють звідти всім, чим завгодно.

І міномети, і артилерія, і іноді РСЗВ, якщо зі сторони Херсонщини. В Очаків навіть один раз вже КАБи долітали. Це була одноразова така акція. Ось ці три громади потерпають постійно, але люди там живуть. Сесії міськради в Очакові проходять офлайн, діти навчаються, там є підземні укриття, підземні лікарні, тому громади живуть», – каже вона.

Від російських ударів потерпають і більш віддалені від фронту міста Миколаївщини. Зокрема, зранку 20 вересня окупанти атакували дронами і балістичними ракетами промислові підприємства Миколаєва. Виникли пожежі, потерпілих не було. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Олійник розповідає, як війна змінила кількість і склад населення.

Люди хочуть жити

«В місті так само було приблизно 500 тисяч людей до початку повномасштабної війни. У березні 2022 року виїхало багато людей і було десь 150 тисяч, а зараз – десь 420 тисяч. Ну і з них тисяч 30 – це жителі Херсону. Вони працюють в Херсоні, а на ніч повертаються до нас. Або у нас працюють. Дуже багато херсонських фермерів зараз у нас в області працюють, овочі вирощують.

Нас, як і інших по всій Україні, окупанти дістають і «Шахедами», і «Іскандерами». Нещодавно до нас приїжджали іноземні журналісти, і вони вражені. Кажуть: 60 кілометрів від фронту, а у вас місто живе. Місто дійсно живе, люди хочуть жити», – наголосила вона.

«Цивільних перетворили на заручників»

Українські військові усвідомлюють небезпеку від дій окупантів на Кінбурнському півострові. Тому постійно спостерігають за окупованим берегом лиману, пояснює Волошин.

«Сили оборони України тримають все під контролем і як щось виявляють, знищують. Знищували різні види озброєння, зокрема, коли артилерію намагалися росіяни розмістити. Були декілька уражень їхніх артилерійських систем, були ураження їхньої техніки. Часто знищуємо мотоцикли чи квадроцикли, особовий склад. Тож спокою окупантам ніхто не дає», – зазначив він.

Речник Сил оборони півдня додає: на Кінбурнському півострові залишаються приблизно пів сотні місцевих жителів – переважно пенсіонери. Окупанти фактично перетворили цивільних на заручників, доповнює картину переселенець з півострова Євген Полтавчук.

«Коли вони обстрілюють мирні міста, Очаків, Куцурубську громаду, з Кінбурнської коси, то наші хлопці (українські військові – ред.)дійсно повинні відповідати. А відповідати куди? Тобто це по місцевому населенню. Я знаю точно, що у наших такого розпорядження немає. Це війна і дійсно всі перебувають в такому дуже напруженому, депресивному, небезпечному стані. Окупанти користуються тим, що вони можуть сховатися за якусь бабцю, вистрілити з якогось там міномета і сховатися за мирну будівлю», – підкреслює чоловік.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Деокупувати буде складно»

Для російських військових Кінбурнський півострів, а особливо Кінбурнська коса, що відходить від нього, є стратегічно важливими, каже Волошин. Завдяки присутності на косі окупанти перекривають Україні вихід з річки Дніпро в Чорне море. Звільнити територію буде складно, зауважив він.

Це доволі серйозний регіон, який необхідно нам звільняти

«Їм може йти постачання з моря, з повітря. Операція із деокупації може бути доволі складна, адже необхідно всі ці три стихії задовольнити. Тобто не дати ворогу, щоб він мав підвіз з моря, не дати, щоб він міг з повітря здійснювати логістику на скид різними дронами. Ну і по суходолу також операція доволі непроста.

Тому ворог, розуміючи всі ці складнощі, тримає певну бойову групу. Це десантники, які готові відбивати будь-які наші спроби щодо форсування, щодо висадки. Це доволі серйозний регіон, який необхідно нам звільняти», – зазначив речник.

Нещодавно офіцер полку безпілотних систем Kraken і колишній народний депутат України Єгор Фірсов попередив, що українські міста, в тому числі Миколаїв, треба готувати до російських масованих атак FPV-дронами. Класичні засоби протиповітряної оборони будуть проти них неефективні, додав Фірсов. Під ударами FPV-дронів вже перебувають Херсон і дорога до Миколаєва.

У Миколаївський ОВА «Новинам Приазовʼя» повідомили, що вже шукають альтернативний шлях сполучення Херсону та Миколаєва.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)