«Забирайте дівча!» 3-й корпус: військові РФ вбили батьків і взяли в заручники дитину. Деталі

Третій армійський корпус повідомив 24 вересня в соцмережах, що російські солдати розстріляли сім'ю і взяли в полон їхню неповнолітню дочку для прикриття своїх груп і подальшого штурму. За даними корпусу, це сталося біля села Шандриголове на Лиманській ділянці фронту Донецької області.

«З радіоперехоплень стало відомо: ще до початку штурму населеного пункту командир РФ з позивним «Балі» віддав наказ на знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і «вбивати всіх без розбору», – повідомили в армійській структурі.

У корпусі зазначили, що солдати армії Росії заздалегідь спланували свої дії і закликали цивільних покинути зону бойових дій.

«Такі дії є цинічним порушенням міжнародного гуманітарного права, четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та всіх звичаїв ведення війни. Вбивство цивільних та використання дитини як прикриття – воєнний злочин і злочин проти людяності, за який немає виправдань», – заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи оприлюднене Третім армійським корпусом відео.

Українські правоохоронці та журналісти фіксують численні випадки вбивства цивільних російськими військовими під час повномасштабного вторгнення. Російська влада й командування не визнають фактів вчинення злочинів проти мирного населення України.

Лиманська ділянка фронту – одна з найгарячіших на фронті. Вранці 24 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про 15 штурмів тут. Напрямок стабільно входить до трійки найнапруженіших. У районі Шандриголового агресор, очевидно, пробивається до Лиману на південь, щоб загрожувати Слов'янську з півночі – а також намагається вийти до річки Оскіл, щоб заблокувати українське угруповання навколо Борової на Харківщині.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: