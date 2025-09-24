Лубінець відреагував на дані про розстріл військовими РФ цивільних і викрадення дитини на Донеччині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував інформацію про те, що російські військові в Донецькій області розстріляли сім’ю цивільних і використали дитину як живий щит. Відповідне відео раніше поширили військові Третього армійського корпусу.

«Такі дії є цинічним порушенням міжнародного гуманітарного права, четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та всіх звичаїв ведення війни. Вбивство цивільних та використання дитини як прикриття – воєнний злочин і злочин проти людяності, за який немає виправдань», – заявив омбудсман.





Він додав, що надіслав офіційні звернення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста:

«Міжнародна спільнота має негайно відреагувати на ці жорстокі злочини Росії».

Раніше Третій армійський корпус поширив ймовірне перехоплення переговорів російських військових, в якому лунає наказ розстрілювати цивільних і захопити в заручники дитину.





За даними корпусу, події сталися в районі Шандриголового, а захоплену дитину використовують для прикриття подальшого просування РФ на Лиманському напрямку:

«Підрозділ ворога увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них. Воєнний злочин у прямому ефірі фіксують підрозділи корпусу. Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника».

Українські військові закликають мирних жителів завчасно евакуюватися з району бойових дій.

Українські правоохоронці та журналісти фіксують численні випадки вбивства цивільних російськими військовими під час повномасштабного вторгнення. Російська влада й командування не визнають фактів вчинення злочинів проти мирного населення України.